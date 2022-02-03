В Петербурге за месяц от гололеда и падения наледи пострадали более 3 тысяч человек

Среди пострадавших был 141 ребенок.

За месяц, с 15 декабря по 18 января, от гололеда и падения наледи с крыш пострадали 3 158 человек, почти все – 2 953 — были госпитализированы, в том числе 141 ребенок, сообщили в городском комздраве.

Отметим, что в январе районные прокуроры организовали проверку работы коммунальных служб после волны сообщений о травмированных при падении на гололеде петербуржцах.

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Ранее ivbg.ru рассказывал, что в Петербурге на домашнюю собаку рухнула наледь во время чистки крыши, животное погибло.