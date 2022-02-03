Больницы Кудрово меняют режим работы из-за омикрон-штамма

В связи с увеличением нагрузки на больницы Кудрово изменен порядок приема пациентов в амбулаторно-поликлинических подразделениях.

Для взрослых:

1. Взрослые пациенты с признаками ОРВИ принимаются во временно-оборудованном «Амбулаторном КОВИД-Центре» Всеволожской КМБ по адресу Центральная ул., д.54Б, время работы с понедельника по субботу с 8.00 до 20.00, воскресенье с 8.00 до 14.00.

2. Во врачебной амбулатории для взрослых по адресу Областная ул., д.1 ведется прием граждан без признаков ОРВИ, повышенной температуры и других симптомов. Стоматологи и акушеры-гинекологи осуществляют прием по неотложным поводам. Оформление больничных листов по поводу ОРВИ, COVID-19 производится дистанционно, на сайте vkmb.ru, в разделе «запись на прием». Также можно и продлить или закрыть больничный без осмотра врача.

Для контактных пациентов:

1. У контактных пациентов в случае отсутствия симптомов мазок на ковид не берется.

2. Лицо, контактировавшее с больным COVID-19, должно находиться в изоляции (по месту жительства) не менее 7 календарных дней со дня последнего контакта с больным COVID-19 или до выздоровления (в случае развития заболевания). В случае необходимости вы можете открыть больничный лист на сайте vkmb.ru дистанционно.

3. Повторный ПЦР-тест при наличии первого положительного можно сдать в передвижной амбулатории Всеволожской КМБ по направлению врача в указанное время. Амбулатория работает на стоянке возле гипермаркета «Лента» по адресу ул.Строителей, д.7 с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00.

Для детей:

1. В детском отделении амбулатории Кудрово (Ленинградская, д.3) принимают только детей с признаками ОРВИ с понедельника по пятницу 8.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 14.00.

2. Здоровые дети приходят на прием в передвижную «Амбулаторию на колесах», которая располагается напротив детского отделения по адресу Ленинградская ул., д.3, время работы с понедельника по пятницу с 9.00 до 15.00 . Здесь можно получить справку после карантина и/или заболевания для детского образовательного учреждения, закрыть больничный лист по уходу за ребенком, получить справку об отсутствии карантина по месту жительства.