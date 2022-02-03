В России зарегистрирован препарат для лечения коронавируса

Препарат будут выпускать в виде капсул по 200 и 400 миллиграммов.

В пресс-службе «Промомеда», разработавшего лекарство, заявили, что уже на пятый день терапии более чем у 80% пациентов наблюдалась полная гибель вируса, еще у 40% достигалось полное выздоровление. При этом препарат подходит всем категориям граждан. Это следует из данных реестра лекарственных средств.

Клинические исследования нового препарата прошли в 16 российских медицинских учреждениях, среди которых и Петербург. Производство «Эсперавира» стартует через семь дней на заводе «Биохимик» в Саранске в круглосуточном режиме.