Стало известно, где на 4 февраля зафиксированы 1703 новых случая COVID-19 в Ленобласти

По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 1703 человек.
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30.10.2021 1867
Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию новой коронавирусной инфекции.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+11), Пикалёво (+11), Ефимовский (+1), Бор (+1), Мозолёво-1 (+1), Большой Двор (+1), Сельхозтехника (+1).
- Волосовский район: Волосово (+18), Сумино (+1), Извара (+1), Торосово (+1), Беседа (+1), Большая Вруда (+2), Ущевицы (+1), Сяглицы (+1), Ожогино (+1), Рабитицы (+4).
- Волховский район: Волхов (+10), Колчаново (+3), Сясьстрой (+18), Хвалово (+3), Потанино (+2), Усадище (+1), Вячково (+1), Бабино (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+32), Всеволожск (+172), Кудрово (+45), Янино-1 (+18), Новое Девяткино (+10), Воейково (+1), Разметелево (+3), Щеглово (+8), Щеглово (+3), Сертолово (+77), Кузьмоловский (+3), Ваганово (+3), пгт. им. Морозова (+38), Старая (+18), Токсово (+2), Борисова Грива (+3), Романовка (+40), Бугры (+7), Агалатово (+5), пгт. им. Свердлова (+34), Ириновка (+1), Дубровка (+11), Мяглово (+1), СНТ Строитель (+2), Павлово (+2), Углово (+6), Лепсари (+1), Корнево (+2), Аро (+1), Хапо-Ое (+2), Рахья (+11), СНТ Проба (+1), Карьер-Мяглово (+1), Заневка (+2), Кальтино (+1), Тавры (+1), Кирполье (+1), Хирвости (+1), Лаврики (+1), Каменка (+1), СНТ Спутник (+1), Плинтовка (+1), Коккорево (+3), Ладожское Озеро (+2), Хиттолово (+1), СНТ Орешек-2 (+1), СНТ Новик (+1), Лесколово (+2).
- Выборгский район: Выборг (+86), Перово (+1), Глебычево (+8), Гончарово (+1), Рощино (+2), Советский (+3), Светогорск (+7), Приморск (+28), Сосновый Бор (+1), Соколинское (+1), Гаврилово (+3), Лосево (+1), Красный Холм (+2), Пальцево (+1), Кирилловское (+1), Красная Долина (+1), Житково (+2), Вещево (+2), Ермилово (+2), Высоцк (+2), Дятлово (+1), Грибное (+1), Пушное (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+118), Тайцы (+3), Кобралово (+1), Войсковицы (+3), пгт. Сиверский (+4), пгт. Вырица (+5), Коммунар (+4), Большое Рейзино (+2), Малые Колпаны (+6), Большие Колпаны (+9), Лампово (+1), Новый Свет (+1), Сяськелево (+2), Сусанино (+3), Нижняя (+1), Дружноселье (+2), Парицы (+1), Малые Борницы (+1), Кобринское (+1), Пудость (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+25), Кингисеппский (+2), Котлы (+1), Неппово (+3), Тикопись (+1), Корветино (+1), Валяницы (+1), Ивангород (+4).
- Киришский район: Кириши (+106), Будогощь (+2), Пчевжа (+1), Черенцово (+1).
- Кировский район: Кировск (+36), Шлиссельбург (+10), Отрадное (+10), Приладожский (+7), Синявино (+3), Назия (+7), Шум (+1), Путилово (+1), Опарино (+1), Войтолово (+1), Мга (+7).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+48), Старая Слобода (+1), Новая Слобода (+1), Шамокша (+1), Тервеничи (+1).
- Ломоносовский район: Новоселье (+6), Низино (+2), Аннино (+9), Новогорелово (+3), Гостилицы (+2), Большая Ижора (+4), Горбунки (+8), Лаголово (+5), Оржицы (+4), Виллози (+1), Пеники (+1), Лебяжье (+10), Разбегаево (+3), Верхняя Бронна (+1), Глобицы (+4), Сойкино (+1), Ягодное (+1), Михайловка (+1), Волковицы (+1), Пески (+1), Солнечный (+1), Таменгонт (+1), Можайское (+1).
- Лужский район: Луга (+41), Заклинье (+1), Слапи (+1), Оредеж (+2), Володарское (+1), Ретюнь (+2), Скреблово (+2), Торошковичи (+1), Плоское (+1), Почап (+1), Большая Ящера (+1), Мшинская (+2).
- Подпорожский район: Винницы (+2), Никольский (+1), Подпорожье (+37), Вознесенье (+5), Курба (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+16), Сосново (+4), Снегиревка (+2), Мельниково (+1), Громово (+1), Солнечное (+1), Плодовое (+1), Мичуринское (+4), Моторное (+1), Починок (+2), Яблоновка (+1), Запорожское (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+26).
- Тихвинский район: Тихвин (+64), Бор (+1), Шугозеро (+1), Березовик (+1), Цвылёво (+1), Ганьково (+1), Харчевня (+1).
- Тосненский район: Нурма (+3), Тосно (+56), Тельмана (+7), Никольское (+5), Ульяновка (+3), Новолисино (+1), Федоровское (+4), Форносово (+2), Любань (+3), Рябово (+1), Ушаки (+1), Радофинниково (+1), Красный Бор (+16), Гладкое (+1), Поги (+2), Померанье (+1).