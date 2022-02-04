Суд подтвердил запрет садиться за руль после приема валокордина и корвалола в России

Как сообщает РИА «Новости», верховный суд России отклонил иск мужчины, которого лишили водительских прав, поймав за рулем после приема корвалола.

Согласно материалам дела, сотрудники ГИБДД остановили истца, когда он не пропустил пешеходов. При освидетельствовании у него выявили следы психотропного вещества – фенобарбитала из группы барбитуратов.

Автомобилист был лишен прав. Однако, по мнению мужчины, при освидетельствовании должна учитываться цель приема психотропного вещества. Не учитывать это, например, в случае валокордина и корвалола – значит противоречить закрепленному в Конституции праву на охрану здоровья и медицинскую помощь.

Суд отклонил иск.

«Законодательство в сфере дорожного движения запрещает водителю управлять транспортным средством в состоянии любого вида опьянения независимо от причины, вызвавшей такое опьянение, которое, в частности, может явиться следствием употребления разрешенных к применению лекарственных препаратов», – указано в решении суда