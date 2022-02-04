Дакота Джонсон сыграет главную роль в новом кинокомиксе Marvel

Актриса фильма «50 оттенков серого», возможно, исполнит роль в сольном фильме.

Актриса Дакота Джонсон, известная по фильму «50 оттенков серого», ведет переговоры с компанией Sony о роли Мадам Паутины в ее сольном фильме, который решено запустить благодаря успеху «Человек-паук: Нет пути домой», сообщает Deadline.

В комиксах Мадам Паутина – это старая парализованная женщина, у которой есть дар ясновидения. «Бабуля» слепа и подключена к системе жизнеобеспечения, напоминающую паутину. Из-за чего она не может вступать в противоборство со злодеями.

Кинокомикс срежиссировал С. Дж. Кларксон, сценаристами выступили Мэтт Сазама и Берк Шарплесс («Могучие рейнджеры» и «Морбиус»).