Дакота Джонсон сыграет главную роль в новом кинокомиксе Marvel

Актриса фильма «50 оттенков серого», возможно, исполнит роль в сольном фильме.
Актриса Дакота Джонсон, известная по фильму «50 оттенков серого», ведет переговоры с компанией Sony о роли Мадам Паутины в ее сольном фильме, который решено запустить благодаря успеху «Человек-паук: Нет пути домой», сообщает Deadline.
В комиксах Мадам Паутина – это старая парализованная женщина, у которой есть дар ясновидения. «Бабуля» слепа и подключена к системе жизнеобеспечения, напоминающую паутину. Из-за чего она не может вступать в противоборство со злодеями.
Кинокомикс срежиссировал С. Дж. Кларксон, сценаристами выступили Мэтт Сазама и Берк Шарплесс («Могучие рейнджеры» и «Морбиус»).
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