На рынке в Петербурге нашли около 17 тысяч пачек сигарет без акциза

Автор: Гузель Галимова
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На Южном рынке Петербурга сотрудники Северо-Западного таможенного управления и транспортной прокуратуры нашли порядка 17 тысяч пачек табачных изделий без акцизных марок.

Владельцы торговых точек, которые реализовывали контрафактный табак, вызваны для объяснений в Северо-Западную транспортную прокуратуру. Сейчас эксперты проводят расчет рыночной стоимости товара.

На рынке в Петербурге нашли около 17 тысяч пачек сигарет без акциза табак, сигареты, Северо-Западная транспортная прокуратура, Петербург, без акцизов
На рынке в Петербурге нашли около 17 тысяч пачек сигарет без акциза табак, сигареты, Северо-Западная транспортная прокуратура, Петербург, без акцизов
На рынке в Петербурге нашли около 17 тысяч пачек сигарет без акциза табак, сигареты, Северо-Западная транспортная прокуратура, Петербург, без акцизов
На рынке в Петербурге нашли около 17 тысяч пачек сигарет без акциза табак, сигареты, Северо-Западная транспортная прокуратура, Петербург, без акцизов
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

При наличии оснований транспортная прокуратура примет необходимые меры, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее на рынке в Кингисеппе таможенники совместно с сотрудниками Роспотребнадзора изъяли около 200 пар “паленой” обуви.

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