Анна Данилюк о проектах заботы «Команды 47»: Помощь людям нужна ежедневно

К проходящей в Ленинградской области акции «Команда заботы» ежедневно присоединяются все новые участники. Это волонтеры, активисты, работники коммунальных служб и просто неравнодушные люди. Они помогают ветеранам, пожилым людям, многодетным семьям и всем, кому нужна помощь.

По словам вице-губернатора региона по внутренней политике Анны Данилюк, список добрых дел становится только длиннее.

«Понимаем, что для тех, к кому «Команда заботы» приходит, важна не только непосредственно помощь – им необходимо внимание и общение. Эту акцию нельзя считать разовой – она будет продолжаться», – рассказала Анна Данилюк

В рамках проекта «Команда заботы» года #Команда47 проходит адресная акция «Снежный десант» при участии волонтеров, депутатов, сторонников и членов «Единой России». Участники убирают снег и наледь, благоустраивают придомовую территорию пожилым людям.

Например, студенты колледжа Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина в Лодейном Поле помогли жителю блокадного Ленинграда, ветерану труда, учителю физкультуры Виктору Васильевичу Савельеву.

Студенты лодейнопольского техникума промышленных технологий, учащиеся школы № 1, «Молодой гвардии», волонтеры «Единой России», представители совета депутатов и администрации очистили каток на стадионе в Лодейном Поле.

А ребята из центра «Бирюзовый» очистили от снега территорию детского сада № 28 в Волосово.

«Хорошо, что о добрых делах знают даже дети: дошкольники включены в акцию «Любим снег» (она также реализуется в рамках проекта «Команда знаний» Года #Команда47, – отметила Анна Данилюк

По словам вице-губернатора, детям рассказывают о важности уборки снега в ходе прогулок воспитатели, волонтеры, депутаты, сторонники и члены «Единая Россия». Также дошколятам показывают дорожную спецтехнику.

В акциях участвуют и общественные организации.

«Мы не ставим точку. Ведь помощь людям нужна ежедневно и ежечасно. Поэтому «Команда 47» крепнет и продолжает добрые дела. Мы ждем адресов и готовы действовать!», – заключает Анна Данилюк.

Каждый этап акции проходит в соответствии с ограничительными мерами по COVID-19.