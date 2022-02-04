Анна Данилюк о проектах заботы «Команды 47»: Помощь людям нужна ежедневно

К проходящей в Ленинградской области акции «Команда заботы» ежедневно присоединяются все новые участники. Это волонтеры, активисты, работники коммунальных служб и просто неравнодушные люди. Они помогают ветеранам, пожилым людям, многодетным семьям и всем, кому нужна помощь.
По словам вице-губернатора региона по внутренней политике Анны Данилюк, список добрых дел становится только длиннее.
В рамках проекта «Команда заботы» года #Команда47 проходит адресная акция «Снежный десант» при участии волонтеров, депутатов, сторонников и членов «Единой России». Участники убирают снег и наледь, благоустраивают придомовую территорию пожилым людям.
Например, студенты колледжа Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина в Лодейном Поле помогли жителю блокадного Ленинграда, ветерану труда, учителю физкультуры Виктору Васильевичу Савельеву.
Студенты лодейнопольского техникума промышленных технологий, учащиеся школы № 1, «Молодой гвардии», волонтеры «Единой России», представители совета депутатов и администрации очистили каток на стадионе в Лодейном Поле.
А ребята из центра «Бирюзовый» очистили от снега территорию детского сада № 28 в Волосово.
По словам вице-губернатора, детям рассказывают о важности уборки снега в ходе прогулок воспитатели, волонтеры, депутаты, сторонники и члены «Единая Россия». Также дошколятам показывают дорожную спецтехнику.
В акциях участвуют и общественные организации.
Каждый этап акции проходит в соответствии с ограничительными мерами по COVID-19.