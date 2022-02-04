Поезда в метро Петербурга будут ходить реже

Петербургский метрополитен увеличил интервал движения поездов в связи с сокращением пассажиропотока из-за роста заболеваемости COVID-19.

Как сообщили в пресс-службе подземки, пассажиропоток в метро снизился примерно на четверть по сравнению с январем. В связи с этим график транспортного обслуживания изменен, на каждой линии сокращено количество поездов.

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Добавляется, что большинство работников метрополитена прошли полный курс вакцинации против коронавируса. Но тем не менее в метро усилили меры профилактики.

Ранее ivbg.ru сообщал, что 6 февраля на капитальный ремонт закроется вестибюль станция метро «Московская». Работы продлятся 11 месяцев.