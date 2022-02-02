Вестибюль станции метро «Московская» закроют на капремонт 6 февраля

В Петербурге закроется на капитальный ремонт вестибюля станция метро «Московская». Работы продлятся 11 месяцев.

Как сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен», в период ремонтных работ вход и выход пассажиров будет осуществляться через вестибюль 1 – выход на улицу Типанова, к Авиационной улице. С 7 февраля в будние дни вход в работающий вестибюль будет ограничен с 7.30 до 10.00, а также с 17.00 до 19.00. В таком формате станция будет работать до окончания капитального ремонта.

Жителей и гостей Петербурга просят заранее планировать свой маршрут.

Ранее ivbg.ru сообщал, в 2023 году приступят к строительству станции метро и электродепо «Правобережное» в Кудрово во Всеволожском районе Ленобласти. Работы планируют завершить к 2029 году.