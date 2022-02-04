В Ленобласти составили рейтинг самых популярных лыжных маршрутов по экотропам заповедных территорий региона.

Первое место в рейтинге заняли памятник природы «Токсовские высоты» и расположенный рядом природный парк «Токсовский». Здесь проходит промаркированный лыжный трек «Динамо», где можно выбрать маршрут нескольких уровней сложности. А по тропам «Малиновая гора» и «Еловые холмы» можно пройтись как на лыжах, так и пешком.

Еще одна популярная территория среди любителей активного отдыха — «Колтушские высоты». В этом году активисты самостоятельно проложили здесь лыжную трассу длиной более 3,5 км.

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Следующая популярная локация — «Гряда Вярямянселькя», здесь обустроено три экологических маршрута общей протяженностью 35 км. Зимой тут занимаются спортом лыжники, а летом — велосипедисты.

Завершает список заказник «Кивипарк», расположенный на берегу Выборгского залива. Здесь оборудована самая «молодая» экологическая тропа, открытая буквально полгода назад. Ее протяженность составляет 11,8 км.

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