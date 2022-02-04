ФАС на ковид-тесты: власти Петербурга проверят обоснованность цен на ПЦР

В Петербурге растет заболеваемость COVID-19, а вместе с ней и спрос на ПЦР и экспресс-тесты на обнаружение инфекции. Выросли и цены на диагностические услуги медицинских организаций.
Так, стоимость ПЦР-тестирования в лабораториях Петербурга с результатом через день, не считая день взятия биоматериала, варьируется от 1 590 до 1 990 рублей. Лаборатории также предлагают провести ПЦР-исследование с использованием сверхчувствительных, следовательно, и более дорогих тест-систем. Здесь цена варьируется от 2 800 до 5 990 рублей. Стоимость проведения самого мазка в эту цену не входит, а это еще — от 280 до 550 рублей, пишут «Невские новости». А стоимость экспресс-тестов в аптеках Петербурга варьируется от 800 до 3 000 рублей.
Ранее Генпрокурор России поручил проверить обоснованность цен на ПЦР. Его решение поддержал председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский. Также Михаил Мишустин поручил ФАС проверить цены ПЦР-тестов на коронавирус.
На ближайшем заседании в ЗакСе будет рассмотрен проект обращения к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой взять под личный контроль ситуацию с розничными ценами на ПЦР-тесты. Бельский пояснил, что возможности местных властей в регулировании цен ограничены, но проблему можно решить на федеральном уровне.