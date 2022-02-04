В Пекине официально открылись XXIV зимние Олимпийские игры — фото, видео

В Пекине на стадионе «Птичье гнездо» завершилась торжественная церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр.

В этом году в параде поучаствовала 91 страна. Сборная России вышла на стадион под 46-м номером, флаг несли конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев. На трибуне присутствовал Владимир Путин, прилетевший в Пекин рано утром.

Фото и видео: Олимпийский комитет России, ВК

На этих играх от России вышли 80 спортсменов, из них трое из Ленобласти. Делегация прошла на параде с символикой Олимпийского комитета страны.

Зимние Олимпийские игры продлятся до 20 февраля.