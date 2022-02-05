В Ленобласти выявили 1869 новых зараженных COVID-19 на 5 февраля

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 1869 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 5 февраля.
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30.10.2021 1878
Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+40), Пикалёво (+16), Ефимовский (+4), Бор (+1), Анисимово (+1), Сёгла (+1), Косые Харчевни (+1), Совхозный (+4).
- Волосовский район: Волосово (+2), Полобицы (+1).
- Волховский район: Волхов (+44), Колчаново (+1), Сясьстрой (+3), Хвалово (+1), Кисельня (+2), Паша (+1), Вындин Остров (+1), Новая Ладога (+3), Свирица (+1), Усадище (+3), Рыбежно (+1), Морозово (+1), Бережки (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+30), Всеволожск (+165), Кудрово (+56), Янино-1 (+44), Новая Проба (+1), Новое Девяткино (+10), Воейково (+2), Разметелево (+5), Щеглово (+12), Щеглово (+2), Сертолово (+13), Осельки (+2), Кузьмоловский (+4), Ваганово (+3), пгт. им. Морозова (+44), Ковалево (+2), Старая (+22), Вартемяги (+1), Токсово (+3), Борисова Грива (+3), Новая пустошь (+1), Романовка (+30), Бугры (+17), Гарболово (+7), Агалатово (+5), Юкки (+1), пгт. им. Свердлова (+52), Ириновка (+1), Дубровка (+20), Мяглово (+1), Суоранда (+1), СНТ Восток (+1), СНТ «Русский дизель» (+1), Павлово (+8), Углово (+3), СНТ Юбилей (+2), СНТ Бабино (+2), Вирки (+1), Корнево (+2), СНТ Спутник (+1), Аро (+1), Хапо-Ое (+1), Рахья (+20), Карьер-Мяглово (+1), Лупполово (+1), Рапполово (+1), Заневка (+3), Верхние Осельки (+2), Мистолово (+1), Стеклянный (+2), Кальтино (+1), Васкелово (+2), Порошкино (+1), Тавры (+2), Токкари (+1), Дружба (+1), Касимово (+1), Лаврики (+1), Канисты (+1), Красная Горка (+1), Каменка (+1), Черная речка (+1), Керро (+1), Плинтовка (+2), Коккорево (+1), Кошкино (+1), Шереметьевка (+1), Прилесный (+1), Скандинавские высоты (+1), Перепелкино (+1), Ладожский Трудопоселок (+1), Лесколово (+7).
- Выборгский район: Выборг (+65), Перово (+3), Победа (+2), Глебычево (2), Первомайское (+10), Рощино (+13), Советский (+13), Подгорное (+2), Селезнево (+2), Светогорск (+19), Каменногорск (+10), Цвелодубово (+1), Соколинское (+1), Семиозерье (+1), Лосево (+2), Каменка (+1), Тарасово (+1), Яшино (+2), Черкасово (+2), Ленинское (+3), Лесогорский (+9), Житково (+1), Вещево (+1), Возрождение (+2), Волочаевка (+1), Заполье (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+68), Суйда (+1), Большево (+1), Никольское (+1), Войсковицы (+1), Сиверский (+19), Вырица (+2), Пудомяги (+1), Малое Верево (+1), Коммунар (+10), Белогорка (+1), д. Ивановка, Веревское с/п (+2), Малые Колпаны (+1), Большие Колпаны (+1), Елизаветино (+1), Тихковицы (+1), Новый Учхоз (+2), Новый Свет (+7), Скворицы (+1), Старосиверская (+1), Сусанино (+1), Семрино (+8), Мины (+1), Торфяное (+3), Лукаши (+2), Вайя (+1), Кобрино (+1), Пудость (+5).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+47), Кингисеппский (+6), Большой Луцк (+1), Большое Райково (+1), Большая Пустомержа (+1), Войносолово (+1), Большое Руддилово (+1), Керстово (+1), Тикопись (+1), Ивангород (+6).
- Киришский район: Глажево (+1), Кириши (+83), Будогощь (+4), Пчевжа (+1).
- Кировский район: Кировск (+29), Шлиссельбург (+8), Отрадное (+17), Горы (+1), Приладожский (+3), Синявино (+3), Назия (+5), Павлово (+5), Шум (+5), Войбокало (+1), Путилово (+5), Пухолово (+1), Мга (+2).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+4), Старая Слобода (+1).
- Ломоносовский район: Новоселье (+1), Низино (+5), Русско-Высоцкое (+7), Аннино (+1), Ропша (+1), Гостилицы (+1), Большая Ижора (+4), Горбунки (+3), Лаголово (+1), Келози (+1), Владимировка (+1), Виллози (+1), Копорье (+5), Кипень (+1), Ольгино (+1), Таменгонт (+1), Малое Карлино (+1).
- Лужский район: Луга (+35), Ям-Тесово (+1), Заклинье (+6), Слапи (+1), Оредеж (+1), Володарское (+3), Дзержинского (+5), Красный Маяк (+1), Волошово (+2), Серебрянский (+2), Ретюнь (+5), Скреблово (+7), Торошковичи (+1), Межозёрный (+1).
- Подпорожский район: Винницы (+5), Никольский (+3), Подпорожье (+62), Вознесенье (+2), Хевроньино (+1), Важины (+16), Купецкое (+1), Шеменичи (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+13), Сосново (+7), Саперное (+8), Петровское (+5), Снегиревка (+2), Громово (+3), Коммунары (+1), Кузнечное (+1), Плодовое (+2), Мичуринское (+2), Моторное (+1), Раздолье (+1), Приладожское (+1), Суходолье (+3), Ромашки (+2), Запорожское (+3).
- Сланцевский район: Сланцы (+40), Загривье (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+89), Бор (+3), Мелегежская Горка (+2), Шугозеро (+3), Красава (+1), Городок (+1).
- Тосненский район: Нурма (+5), Тосно (+46), Тельмана (+1), Никольское (+40), Ульяновка (+5), Новолисино (+4), Федоровское (+7), Форносово (+2), Сельцо (+3), Сельцо (+1), Любань (+5), Любань (+1), Ушаки (+3), Красный Бор (+5), Красная Дача (+1), Пустынка (+1), Шапки (+1), Андрианово (+1), Бабино (+1), Майзит (+1), Кирково (+1).