Женщины из делегации «Талибана»* попросили убежища в Норвегии

Женщины, которые прибыли в Осло в составе делегации «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация), подали прошение о предоставлении им убежища в Норвегии.
Об этом сообщил директор департамента информационных технологий афганского министерства иностранных дел Хируллу Шинвари.
Директор департамента экономики министерства иностранных дел Шафи Азам при этом подчеркнул, что женщины и молодежь часто оправдываются защитой гражданских свобод населения, чтобы получить убежище за рубежом. По мнению чиновника, таким образом они дискредитируют страну ради личной выгоды.
Вам будет интересно
В Шанхае 55-летний мужчина пришел на вокзал, передал охранникам клочок бумаги и потерял сознание. В записке говорилось, что он принял...
31.01.2022 282