Женщины из делегации «Талибана»* попросили убежища в Норвегии

Женщины, которые прибыли в Осло в составе делегации «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация), подали прошение о предоставлении им убежища в Норвегии.

Об этом сообщил директор департамента информационных технологий афганского министерства иностранных дел Хируллу Шинвари.

Директор департамента экономики министерства иностранных дел Шафи Азам при этом подчеркнул, что женщины и молодежь часто оправдываются защитой гражданских свобод населения, чтобы получить убежище за рубежом. По мнению чиновника, таким образом они дискредитируют страну ради личной выгоды.