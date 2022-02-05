Трехлетнего ребенка на 6 часов заперли в холодном подвале в Петербурге

В Выборгском районе Санкт-Петербурга жильцы услышали плач ребенка из подвала дома и вызвали для выяснения подробностей полицию.

Полицейские установили, что трехлетний ребенок просидел запертым в холодном подсобном помещении магазина с маленькими окнами около 6 часов. Его родители – уроженцы Республики Узбекистан – пришли устраиваться на работу в эту организацию.

Затем мать уехала на работу, а отец ушел знакомиться с новыми обязанностями на рабочем месте. Следствие полагает, что родители не нашли другого места, чтобы оставить ребенка. А чтобы никуда не убежал, его заперли.

Врачи сообщили, что маленький пациент в госпитализации не нуждается. На родителей составили административные протоколы.