Волк растерзал бездомного пса в деревне Сопели

Автор: Гузель Галимова
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В Кировском районе Ленобласти волк напал на бездомного пса. Смертельная схватка животных попала на видео, которое было опубликовано в сети.

Инцидент произошел ранним утром 4 февраля в деревне Сопели в Шумском сельском поселении. На кадрах видно, как хищник мертвой хваткой впивается в шею своего оппонента и не отпускает, несмотря на попытки собаки освободиться. А затем повалил на снег и потащил за собой.

Снимок экрана 2022-02-06 в 10.22.57
Скрин видео: megapolisonline.ru

Как сообщили 47news местные жители, волков в деревне замечали и ранее, их не давно отстреливали. В самом населенном пункте почти никто не живет — люди приезжают туда в основном в теплое время.

Ранее ivbg.ru сообщал, что с начала сезона в регионе было подстрелено 107 хищников.

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26.01.2022 535
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