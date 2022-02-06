Волк растерзал бездомного пса в деревне Сопели

В Кировском районе Ленобласти волк напал на бездомного пса. Смертельная схватка животных попала на видео, которое было опубликовано в сети.

Инцидент произошел ранним утром 4 февраля в деревне Сопели в Шумском сельском поселении. На кадрах видно, как хищник мертвой хваткой впивается в шею своего оппонента и не отпускает, несмотря на попытки собаки освободиться. А затем повалил на снег и потащил за собой.

Как сообщили 47news местные жители, волков в деревне замечали и ранее, их не давно отстреливали. В самом населенном пункте почти никто не живет — люди приезжают туда в основном в теплое время.

Ранее ivbg.ru сообщал, что с начала сезона в регионе было подстрелено 107 хищников.