В Приозерском районе с вертолета сняли зимовку лосей – видео

В Приозерском районе Ленобласти сотрудникам комитета по животному миру удалось снять на видео зимовку лосей.

Зимой лоси предпочитают на малоснежных местах создавать отстои — своеобразные зимовки, где живут несколькими семьями. Очень часто зимние отстои лосей наблюдаются в поймах небольших речек, где животные перемещаются вдоль берега и кормятся ветками ив. Там же лоси устраивают лежки для сна и отдыха, одна из которых была снята с вертолета во время обследования охотничьих угодий в Приозерском районе.

В комитете добавили, что лоси лучше других парнокопытных приспособлены к жизни в глубоких снегах. Поскольку у них очень длинные ноги и копыта, даже метровые снега для них не помеха. На сегодняшний день в Ленобласти насчитывается около 24 тысяч лосей.