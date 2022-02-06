Жители Петербурга могут добраться до компьютерной томографии на специальном такси

Теперь петербуржцы с подтвержденным коронавирусом или с подозрением на него смогут добраться до места проведения рентгеновской компьютерной томографии на специальном такси.

Власти Петербурга заключили контракты на перевозку таких пациентов. Чтобы воспользоваться услугой, пассажиру будет необходимо направление врача, рассказывают «Невские новости» со ссылкой на комздрав.

Чтобы воспользоваться такси необходимо позвонить по телефону 8(812)328-00-00 либо написать на электронную почту dst_disp@taxi068.ru. При наличии направления — по номеру 8(812)329-00-00 или по адресу disp@6-000-000.ru.

Сегодня в Петербурге КТ можно пройти девяти центрах, где работают 10 томографов. Время ожидания исследования достигает от 24 до 48 часов.

С сегодняшнего дня, 6 февраля, в Петербурге жители с ОРВИ и подозрением на коронавирус могут не только закрывать, но и открывать больничные листы дистанционно, без посещения поликлиники.