Российские фигуристы досрочно завоевали золото командного турнира Олимпийских игр

Сборная России по фигурному катанию второй раз в истории выиграла олимпийский командный турнир.

Сборная России по фигурному катанию досрочно завоевала победу в командном турнире Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает «Лента.ру».

Заняв второе место в показе произвольной программы, пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов добавили команде девять баллов, после чего отрыв россиян не позволяет соперникам претендовать на первое место. На счету отечественной команды накануне выступления одиночниц — 64 очка. У американской сборной 58 очков, у японских фигуристов — 54.

Помимо пары Синициной и Кацалапова, российскую сборную на Олимпийских играх представляли одиночные фигуристы Марк Кондратюк и Камила Валиева, а также еще одна спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Вам будет интересно Александр Большунов выиграл скиатлон и принес России первое золото на Олимпиаде в Пекине Лыжник Александр Большунов принес России первое золото на зимних Олимпийских играх в Пекине — в скиатлоне. При этом серебро также завоевал... 06.02.2022 113

Эта золотая победа командного олимпийского турнира фигуристов станет для России второй за всю историю. Первое золото россияне получили на Играх в Сочи в 2014 году. А спустя четыре года в Пхенчхане россияне получили серебро, уступив канадским фигуристам.