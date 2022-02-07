Российские фигуристы досрочно завоевали золото командного турнира Олимпийских игр

Сборная России по фигурному катанию второй раз в истории выиграла олимпийский командный турнир.
Сборная России по фигурному катанию досрочно завоевала победу в командном турнире Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает «Лента.ру».
Заняв второе место в показе произвольной программы, пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов добавили команде девять баллов, после чего отрыв россиян не позволяет соперникам претендовать на первое место. На счету отечественной команды накануне выступления одиночниц — 64 очка. У американской сборной 58 очков, у японских фигуристов — 54.
Помимо пары Синициной и Кацалапова, российскую сборную на Олимпийских играх представляли одиночные фигуристы Марк Кондратюк и Камила Валиева, а также еще одна спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Эта золотая победа командного олимпийского турнира фигуристов станет для России второй за всю историю. Первое золото россияне получили на Играх в Сочи в 2014 году. А спустя четыре года в Пхенчхане россияне получили серебро, уступив канадским фигуристам.