Белые ходоки напали на водостоки одного из домов в Выборге

Жильцы не раз отправляли заявки в УК.
По информации сообщества Интересный Выборг, в доме 6 по улице Спортивная в Выборге коммунальщики не чистят от льда водостоки.
По снимкам видно, как конструкции превратились в одни большие сосули.
Видимо УК не задается вопросом, куда девается скопившаяся на крыше домов вода.
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03.02.2022 217