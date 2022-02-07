Белые ходоки напали на водостоки одного из домов в Выборге

Автор: Александр Селиванов
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Жильцы не раз отправляли заявки в УК.

По информации сообщества Интересный Выборг, в доме 6 по улице Спортивная в Выборге коммунальщики не чистят от льда водостоки.

По снимкам видно, как конструкции превратились в одни большие сосули.

Видимо УК не задается вопросом, куда девается скопившаяся на крыше домов вода.

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Источник: vk.com/vyborg_news
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