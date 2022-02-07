Выборгский велогонщик стал победителем многодневной гонки «Тур Валенсии»

Александр Власов в минувшую пятницу, 5 февраля, одержал победу на самом тяжёлом горном этапе.

Теперь Александр выступит 20 февраля в «Туре Дубая».

30 мая 2021 года в Италии завершилась 104-я многодневная гонка Giro d’Italia, включавшая в себя 21 этап на протяженности более 3300 км, где выборгский спортсмен Александр Власов занял четвертое место. В соревнованиях участвовали велогонщики из профессиональных команд со всего мира. Редакция ivbg.ru связалась со спортсменом и узнала, как проходили соревнования.