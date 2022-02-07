Почти каждый пятый житель Ленобласти готов к переезду по работе

Сменить место жительства из-за работы согласны 17,3% жителей Ленобласти, об этом свидетельствуют данные исследования портала SuperJob.

Чаще всего в качестве города для переезда жители указывают Петербург, Москву, Нижний Новгород, Краснодар и Великий Новгород. Решающим фактором в выборе работодателя является заработной платы, стабильность компании и ее удобное расположение.

В Петербурге сменить место жительства готовы 18,1% жителей. А в целом по России — 26,9%.

В Ленобласти в разы выросло число вакансий на «удаленке».