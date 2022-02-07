За последнюю неделю спасатели Ленобласти привлекались 99 раз для разрешения чрезвычайных ситуаций

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие.

Об этом сообщает паблик Аварийно-спасательная служба ЛО в социальной сети «Вконтакте» в понедельник, 7 февраля.

Так, в период с 31 января по 6 февраля поисково-спасательные подразделения привлекались 16 раз, в том числе:

к аварийно-спасательным работам при ДТП – 8 раз;

к поисково-спасательным работам на воде — 2 раза;

к поисково-спасательным работам в лесах – 8 раза.

В ходе спасательных работ удалось сохранить жизни четырем людям, оказавшимся в беде.

Напомним, ранее стало известно, что спасатели приостановили поисковые работы лесничего, который пропал в Выборгском районе Ленобласти 26 января.