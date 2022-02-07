Видео: в Мурино неизвестный порезал шины у нескольких припаркованных машин

Порезанные покрышки машин местная жительница сняла на видео.

Как жалуется жительница Мурино в паблике Девяткино online, свой автомобиль с испорченными шинами она обнаружила в понедельник, 7 февраля. Как выяснилось, пострадала не одна она, а еще несколько местных жителей. Всего она насчитала 10 машин с проколотыми покрышками.

Сегодня ночью, на Охтинской аллее, 14 были порезаны шины порядка 10 автомобилей. Авто были припаркованы на поле, которое успешно раскатали самосвалы и тракторы, свозя туда снег с тротуаров. Также были сформированы кучи снега на парковочных местах, которые до сих пор не убраны. Людям просто некуда поставить автомобиль, — пишет автор ролика.