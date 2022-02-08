Молодой водитель из Всеволожска не уступил дорогу автомобилю скорой — видео

Даже перестроение не помогло спецтранспорту.

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По информации телеграм-канала Опасный Петербург, 23-х летний Водитель из Всеволожска не хотел уступать автомобилю скорой, который спешил на вызов по Дороге Жизни.

Движущиеся перед гонщиком автомобили успешно уступали дорогу, но парень решил выжать из своей красной четвёрки все что мог.

К такому поведению на дороге стоит присмотреться сотрудникам полиции.