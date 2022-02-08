Публикуем фото с места трагедии в Гатчинском районе, где ледяная глыба убила рабочего

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщал ivbg.ru, 7 февраля на территории АО «Бумажная фабрика «Коммунар» в Гатчинском районе упавшая с крыши ледяная глыба убила работника.

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Публикуем фото с места трагедии в Гатчинском районе, где ледяная глыба убила рабочего Ленинградская область, Гатчинский район
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28.01.2022 1750

В помещение заходил 63-летний электромонтер, когда ему на голову упала глыба льда. Мужчину спасти не удалось. От полученных травм он погиб на месте происшествия.

Следственный отдел по городу Гатчина возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Редакция ivbg.ru публикует фотографии с места трагедии.

Публикуем фото с места трагедии в Гатчинском районе, где ледяная глыба убила рабочего Ленинградская область, Гатчинский район
Публикуем фото с места трагедии в Гатчинском районе, где ледяная глыба убила рабочего Ленинградская область, Гатчинский район
Публикуем фото с места трагедии в Гатчинском районе, где ледяная глыба убила рабочего Ленинградская область, Гатчинский район
Публикуем фото с места трагедии в Гатчинском районе, где ледяная глыба убила рабочего Ленинградская область, Гатчинский район

Фото: пресс-служба прокуратуры по Ленобласти

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