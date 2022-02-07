На бумажной фабрике в Коммунаре упавшая с крыши ледяная глыба убила работника

Несчастный случай с рабочим произошел сегодня днем, 7 февраля, на территории АО «Бумажная фабрика «Коммунар» в Гатчинском районе Ленобласти.

Известно, что 63-летний электромонтер заходил в помещение, когда ему на голову упала глыба льда. Работника спасти не удалось, от полученных травм он погиб на месте происшествия. Мужчина проживал в деревне Пудомяги.

На место происшествия выехали работники городской прокуратуры. Специалисты дадут оценку соблюдения трудового законодательства и обстоятельствам произошедшего, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее ivbg.ru сообщал, Что на заводе в Ульяновке 18-летний рабочий попал под станок.