Плюсовая температура и небольшой снег – погода в Ленобласти на 9 февраля

В среду, 9 февраля, в Ленобласти ожидается преимущественно облачная погода.
В большинстве районов пройдет небольшой, ночью местами умеренный снег, мокрый снег. Местами налипание мокрого снега. Температура воздуха ночью -1…-6°C, днем +2…-3°C.
Ветер ночью переменный слабый, утром и днем юго-западный, западный умеренный. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет мало меняться.
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08.02.2022 91