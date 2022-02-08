Экс-коммунальщика будут судить за мошенничество на 11 млн рублей в Глебычево

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя фирмы в Выборгском районе, которую следствие считает причастной к хищению 11 миллионов рублей из бюджета. Решения суда тажке ждут экс-глава администрации поселения и его заместитель.

В суд переданы материалы делала и обвинительное в отношении 56-летнего жителя Санкт-Петербурга, которому вменяют особо крупное мошенничество.

Следствие полагает, что в 2015 году администрация Приморского городского поселения, которую на тот момент возглавлял Николай Столяров, направила в комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области документы на субсидии.

Деньги требовались на покрытие затрат по ремонту аварийной тепловой магистрали в Глебычево. Однако было установлено, что новые сети проложили еще в 2014 году.

Таким образом, оплаченные работы не выполнялись. Бюджету был нанесен ущерб более чем на 11 млн рублей. Обвинение предъявлено экс-главе администрации Приморского поселения и его заместителю Наталье Карнауховой.