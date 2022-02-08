Россия теряет позиции в медальном зачете на Олимпиаде в Китае

Российская сборная теперь располагается на 5-й строчке рейтинга. На первое место по числу золота выходит Швеция.

На данный момент первая десятка лидеров медального зачета выглядит следующим образом:

Сборная России пока находится на 5-й строчке рейтинга, несмотря на то, что она лидирует по общему числу медалей. На данный момент россияне завоевали уже 9 наград.

Напомним, 8 февраля стало известно, что российский сноубордист Вик Уайлд не смог выйти в финал Олимпиады в Пекине в параллельном гигантском слаломе и удостоился бронзовой метали.