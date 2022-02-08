ЛизаАлерт: несмотря на зиму, люди по-прежнему уходят в леса, откуда не возвращаются

Из 255 заявок десять касались пропавших в лесу. К сожалению, не все они закончились результатом «Найден. Жив».

Из 225 поступивших волонтерам заявок, 13 завершились летальным исходом пропавших, еще 17 человек до сих пор не найдены.

Волонтеры поискового отряда просят жителей Ленобласти соблюдать простые правила при походах в лес. Обязательно скажите близким, куда именно вы идёте и когда планируете вернуться. Оденьтесь тепло и ярко, возьмите с собой полностью заряженный телефон, спички или зажигалку, свисток, перекус и воду.