В Бангладеш появилось нечто, убивающее исключительно россиян. Полиция в замешательстве

Полиция Бангладеш начала расследование после того, как за последние 11 дней в провинции Пабна скончались пятеро россиян. Все они работали на строящейся атомной электростанции «Руппур».
Два россиянина умерли в медицинском центре рядом с городом Ишварди. Еще один скончался во сне, двоих нашли в жилом комплексе «Грин Сити», в котором проживают граждане России, работающие на электростанции.
Начальник полицейского участка Ишварди сообщил, что при вскрытии тел погибших граждан России не было обнаружено ничего подозрительного.
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