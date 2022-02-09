В Бангладеш появилось нечто, убивающее исключительно россиян. Полиция в замешательстве

Автор: Сергей Агутин
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Полиция Бангладеш начала расследование после того, как за последние 11 дней в провинции Пабна скончались пятеро россиян. Все они работали на строящейся атомной электростанции «Руппур».  

Два россиянина умерли в медицинском центре рядом с городом Ишварди. Еще один скончался во сне, двоих нашли в жилом комплексе «Грин Сити», в котором проживают граждане России, работающие на электростанции.

Начальник полицейского участка Ишварди сообщил, что при вскрытии тел погибших граждан России не было обнаружено ничего подозрительного.

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