В Бангладеш появилось нечто, убивающее исключительно россиян. Полиция в замешательстве

Полиция Бангладеш начала расследование после того, как за последние 11 дней в провинции Пабна скончались пятеро россиян. Все они работали на строящейся атомной электростанции «Руппур».

Два россиянина умерли в медицинском центре рядом с городом Ишварди. Еще один скончался во сне, двоих нашли в жилом комплексе «Грин Сити», в котором проживают граждане России, работающие на электростанции.

Начальник полицейского участка Ишварди сообщил, что при вскрытии тел погибших граждан России не было обнаружено ничего подозрительного.