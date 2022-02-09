Инфекционист Горелов заявил, что до 15% переболевших COVID-19 заражаются повторно

Ученый призвал россиян вакцинироваться и проходить ревакцинацию.

По сообщению замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, члена-корреспондента РАН Александра Горелова в ходе пресс-конференции, в настоящее время в России повторно заражаются ковидом до 15% граждан, ранее переболевших коронавирусом.

По информации специалиста, если раньше говорилось, что повторно инфицируется не более 0,7 % населения, то в настоящий момент данный показатель составляет 15%.

По мнению ученого, у всех людей иммунитет разный, поэтому во время пандемии важно вакцинироваться и проходить ревакцинацию через шесть месяцев.