«Игора-Драйв» примет Всероссийскую гонку «Лыжня России-2022»

Cтарт cоревнованиям будет дан 12 февраля на территории спортивного комплекса в Приозерском районе

В этом году «Лыжня России» впервые объединит на одной площадке участников из Ленобласти и Петербурга. Всего будут бороться за победу около 2 тысяч человек — профессиональных спортсменов и любителей лыжного спорта.

В 2020 году в Ленобласти участники «Лыжни России» собрались на лыжной базе «Озерко» в Лодейном Поле, тогда испытать себя решили порядка 800 человек.

В этом году всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России» исполняется 40 лет.