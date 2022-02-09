Ранее ivbg.ru рассказывал, что в Лужском районе Ленобласти произошло настоящее нашествие диких кабанов. «Лесная делегация» аккуратно прошли под шлагбаумом и отправилась на прогулку по поселку Мшинская.

Позднее власти Ленобласти отметили, что не получали пока от местных жителей жалоб. И в случае надобности готовы направить специалистов, сообщили РИА Новости.