РБК: Жириновский находится в критическом состоянии

Автор: Анастасия Щербакова
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Политик Владимир Жириновский подключен к ИВЛ. Ранее у него обнаружили коронавирус.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский находится в критическом состоянии. Врачи решили его подключить к аппарату ИВЛ. Об этом 9 февраля пишет РБК со ссылкой на источник в партийной организации .

И никаких гарантий никто не дает. Все осложняют сопутствующие болезни, – сообщил источник РБК.

На данный момент он находится в Центральной клинической больнице Москвы.

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