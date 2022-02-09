РБК: Жириновский находится в критическом состоянии

Политик Владимир Жириновский подключен к ИВЛ. Ранее у него обнаружили коронавирус.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский находится в критическом состоянии. Врачи решили его подключить к аппарату ИВЛ. Об этом 9 февраля пишет РБК со ссылкой на источник в партийной организации .

И никаких гарантий никто не дает. Все осложняют сопутствующие болезни, – сообщил источник РБК.

На данный момент он находится в Центральной клинической больнице Москвы.