В Ленобласти нашли убийцу с серпом спустя 11 лет после преступления. Его жертва до сих пор не найдена

Завершено расследование преступления 11-летней давности. В 2010 году житель Лодейного Поля расправился со своим приятелем, а его тело закопал в лесу.

Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти 9 февраля.

Согласно материалам следствия, в сентябре 2010 года бесследно исчез мужчина 1976 года рождения. Долгие годы о нём ничего не было известно, поиски убийцы также не давали результат.

Вскоре после возобновления следствия правоохранители вышли на след предполагаемого преступника. Им оказался приятель жертвы. Как он поведал следователям, причиной расправы стал давний конфликт. Ныне задержанный вывез жертву в Свирское лесничество, где его избил и дважды ударил серпом. Затем труп мужчины был спрятан где-то в лесном массиве, а серп выброшен в реку Каному.

Останки жертвы до сих пор не найдены.