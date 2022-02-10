Сбер полностью локализует производство умных ТВ-приставок SberBox в России

Компания SberDevices локализует крупносерийное производство умных ТВ-приставок SberBox на территории России на мощностях инновационного кластера «Технополис GS» (флагманский инвестиционный проект холдинга GS Group в г. Гусеве Калининградской области). Сборка устройств реализована на предприятии АО «НПО «Цифровые Телевизионные Системы» (входит в состав кластера).

SberBox — самое массовое устройство в линейке Sber, лидер продаж в категории ТВ-приставок по итогам 2021 года [1]. Компактный и недорогой девайс подключается практически к любому телевизору с HDMI-разъёмом, управляется голосом, пультом или геймпадом и открывает множество возможностей для пользователей: просмотр ТВ-каналов, фильмов, сериалов и видео в интернете, прослушивание музыки, заказ продуктов, товаров для дома или готовой еды прямо с большого экрана, управление устройствами умного дома, доступ к встроенному браузеру, а также топовым PC-играм от известных студий без необходимости покупки дорогостоящих консолей благодаря сервису облачного гейминга SberPlay.

С 2022 года все новые приставки SberBox собираются на территории России. Техническая оснащённость и наработанные компетенции позволили локализовать на заводе НПО «ЦТС» все ключевые технологические операции по сборке ТВ-приставок SberBox: поверхностный монтаж компонентов на печатные платы, выводной монтаж плат, установку программного обеспечения, сборку в корпус, тестирование готовых приставок, упаковку продукции. За одну смену на производстве сейчас собирается порядка 4000 девайсов, полный цикл сборки одного устройства занимает всего 10 минут.

НПО «ЦТС» обладает многолетним опытом производства цифровых телевизионных приставок, которые используются в вещательных проектах различных операторов цифрового ТВ. Это единственное в России и самое масштабное в Восточной Европе производство такой продукции. За всю историю предприятие выпустило более 90 моделей цифровых эфирных, спутниковых и IP-приставок, а также гибридных устройств. Аудитория телезрителей, использующих изготовленное на НПО «ЦТС» приёмное оборудование, только в РФ насчитывает более 40 млн человек.

Производство НПО «ЦТС» высоко автоматизировано и сверхпроизводительно, ориентировано на серийный выпуск продукции. На сегодняшний день на предприятии работает четыре автоматические линии поверхностного монтажа с суммарной производительностью более одного миллиона компонентов в час. Помимо этого, функционирует шесть линий ручной установки штыревых компонентов с суммарной производительностью 85 000 шт. в час, а также шесть конвейерных линий финальной сборки. На предприятии действует уникальная для отечественного рынка линия поверхностного монтажа с автоматической 3D-инспекцией паяльной пасты и двойной автоматической оптической 3D-инспекцией (до и после пайки). За счёт дополнительного контроля технологических процессов процент дефектов минимизируется.

[1] По объёму продаж в штуках среди покупателей группы «М.Видео — Эльдорадо».