В РЖД усилили дезинфекцию пассажирских электропоездов между Петербургом и Ленобластью

Составы поездов пригородного сообщения Ленинградской области обрабатываются ежесуточно в 41 пунктах оборота. С начала февраля уже продезинфицированы около 18 000 вагонов.
В ходе дезинфекции обрабатываются антисептическими средствами пассажирские сидения, спинки и ручки кресел, откидные столики, поверхности салонных и межвагонных дверей, санитарные комнаты, багажные полки и стеллажи.
Дезинфекция вагонов осуществляется не только в моторвагонном депо, но и во время стоянки поезда продолжительностью от 30 минут.
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