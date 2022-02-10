В РЖД усилили дезинфекцию пассажирских электропоездов между Петербургом и Ленобластью

Автор: Сергей Агутин
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Составы поездов пригородного сообщения Ленинградской области обрабатываются ежесуточно в 41 пунктах оборота. С начала февраля уже продезинфицированы около 18 000 вагонов.

В РЖД усилили дезинфекцию пассажирских электропоездов между Петербургом и Ленобластью Санкт-Петербург, РЖД, Ленинградская область
В РЖД усилили дезинфекцию пассажирских электропоездов между Петербургом и Ленобластью Санкт-Петербург, РЖД, Ленинградская область
В РЖД усилили дезинфекцию пассажирских электропоездов между Петербургом и Ленобластью Санкт-Петербург, РЖД, Ленинградская область
В РЖД усилили дезинфекцию пассажирских электропоездов между Петербургом и Ленобластью Санкт-Петербург, РЖД, Ленинградская область
В РЖД усилили дезинфекцию пассажирских электропоездов между Петербургом и Ленобластью Санкт-Петербург, РЖД, Ленинградская область
В РЖД усилили дезинфекцию пассажирских электропоездов между Петербургом и Ленобластью Санкт-Петербург, РЖД, Ленинградская область
В РЖД усилили дезинфекцию пассажирских электропоездов между Петербургом и Ленобластью Санкт-Петербург, РЖД, Ленинградская область

В ходе дезинфекции обрабатываются антисептическими средствами пассажирские сидения, спинки и ручки кресел, откидные столики, поверхности салонных и межвагонных дверей, санитарные комнаты, багажные полки и стеллажи.

Дезинфекция вагонов осуществляется не только в моторвагонном депо, но и во время стоянки поезда продолжительностью от 30 минут.

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В РЖД усилили дезинфекцию пассажирских электропоездов между Петербургом и Ленобластью Санкт-Петербург, РЖД, Ленинградская область
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