Пробки в Петербурге уже утром 10 февраля достигли 5 баллов. Что же будет дальше?

Согласно данным сервисов «Яндекса», утренняя загруженность дорог на 10 февраля в Санкт-Петербурге достигла 5 баллов.

Во многих случаях движение на дорогах затруднено из-за ДТП. Например, на Московское шоссе из-за этого автобусы пустили в объезд, а затор в сторону города растянулся почти на 5 километров.

ДТП собирают пробки на Тучковом мосту, набережной Макарова, Литейном мосту и Октябрьской набережной перед Володарским мостом.