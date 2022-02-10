Состояние Владимира Жириновского остается тяжелым, динамика отрицательная

Как сообщал ivbg.ru, лидер ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу Москвы и находится под постоянным контролем медицинского персонала.
На момент подготовки публикации сатурация у Владимира Жириновского составляет 90-91%. Поражение правого легкого составляет около 30%, левого – около 50%. Площадь поражение увеличивается.
При этом политик заявляет, что чувствует себя хорошо, и пытается вернуться к работе.
Ранее Владимир Жириновский предложил отменить новогодние праздники и распределить их по отпускам.
Вам будет интересно
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить новогодние праздники из-за экстремального скачка смертности и предложить россиянам присоединить эти каникулы к своим...
28.12.2021 146