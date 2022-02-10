СОБР в действии: задержаны трое похитителей человека в Гатчинском районе – видео

По информации ivbg.ru, в Ленинградской области раскрыли похищение предпринимателя, которое произошло в мае 2021 года. Задержаны 28-летний и 26-летний жители Гатчины, а также 24-летний уроженец Республики Таджикистан, проживающий в Санкт-Петербурге.
В деревне Даймище Гатчинского района 27 мая 2021 года двое на Hyundai Solaris блокировали Мercedes 45-летнего предпринимателя. Мужчину избили и увезли в деревню Малые Колпаны, где закрыли в гараже.
После этого похитители забрали из дома жертвы документы на квартиру, дом и автомобиль, травматический пистолет, бытовую технику, ноутбук и IPad. Однако похищенному удалось воспользоваться невнимательностью злоумышленников и сбежать.
По данным следствия, все участники истории с похищением имели отношение к незаконному обороту наркотиков в Гатчинском районе. Конфликт произошел из-за раздела доходов.
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