Мужчина из Екатеринбурга скрывался от суда за наркотики в Киришах

По информации ivbg.ru, 9 февраля около 02:30 возле пятиэтажного дома на проспекте Победы в Киришах сотрудники ГИБДД остановил Hyundai Creta с номерами Московской области.

За рулем оказался 42-летний житель Екатеринбурга в федеральном розыске, которого больше года разыскивают как скрывшегося из-под подписки о невыезде. Мужчине вменяют незаконное приобретение и хранение крупной партии наркотиков.

Уголовное дело на ныне задержанного возбуждено еще в июне 2020 года.

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Ранее ivbg.ru рассказывал о том, как в Ленобласти поймали мужчину в международном розыске, изнасиловавшего свою 16-летнюю дочь.