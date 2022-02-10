Россия продолжает падать в медальном зачете Олимпиады в Пекине. Сборная уже на девятом месте

Автор: Сергей Агутин
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После победы американской сноубордистки Хлои Ким в хафпайпе Россия в неофициальном командном зачете на Олимпиаде в Пекине опустилась на девятое место.  

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Фото: olympics.com

На первом месте – Норвегия с пятью золотыми, тремя серебряными и четырьмя бронзовыми медалями. Вторые – немцы с пятью золотым и тремя серебряными медалями. На третьем месте Австрия – у сборной по четыре медали всех видов.

На момент подготовки публикации у России две золотые, три серебряные и шесть бронзовых медалей. По общему числу наград российская сборная на втором месте. Больше только у австрийцев – 12.

Ранее ivbg.ru рассказывал о том, как российской лыжнице не хватило одной десятой секунды до медали на олимпиаде. Сложно представить, что она чувствует. Например, российский конькобежец обратился к психологу из-за четвертого места на Олимпиаде в Пекине.

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10.02.2022 76
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