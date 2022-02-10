Музейное агентство Ленобласти получило в дар пять живописных работ

Картины были подарены семьей из Всеволожска, которая приобрела дом, в котором проживал художник Арсений Марков.

Предположительно, 5 картин принадлежат кисти советского художника Арсения Маркова, который принимал участие в создании масштабного военно-мемориального комплекса «Свирская Победа» в городе Лодейное Поле. С 1975 года музей входит в объединение музеев Ленинградской области.

В ближайшее время работы отправятся на экспертизу и реставрацию. После их могут разместить в экспозиции Лодейнопольского историко-краеведческого музея, который помогал создавать Арсений Марков.