Рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге грозит промышленным коллапсом

Эксперты опасаются серьезных проблем в сфере экономики Северной столицы. Всему виной резкий скачок заболеваемости ковидом среди населения и его последствия.
Порядка 280 тысяч жителей Петербурга находятся на больничном с ОРВИ, еще около 9 тысяч лежат с Covid-19 в стационарах. Ежедневный прирост новых случаев заражения ковидом подбирается к 20 тысячам заболевших. Эти данные говорят лишь об одном — предприятия города теряют рабочие руки.
Невские новости поговорили с экспертам о последствиях внезапно начавшейся пандемии в городе и к чему они могут привести.
Так, особенные проблемы испытывает промышленность города, где одни из самых рекордных показателей заболеваемости.
Вторым проблемным фактором стали затраты на антиковидные меры внутри предприятий — закупка СИЗов, тестов, антисептиков и прочего. Особенно остро эта проблема ощущается организациям, работающим на Государственный оборонный заказ.
Опасения также высказывают и на федеральном уровне. В Центробанке также опасаются за дефицит рабочей силы уже совсем скоро. Об этом вы можете прочитать в материале наших коллег из Невские новости.