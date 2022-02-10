Рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге грозит промышленным коллапсом

Эксперты опасаются серьезных проблем в сфере экономики Северной столицы. Всему виной резкий скачок заболеваемости ковидом среди населения и его последствия.

Порядка 280 тысяч жителей Петербурга находятся на больничном с ОРВИ, еще около 9 тысяч лежат с Covid-19 в стационарах. Ежедневный прирост новых случаев заражения ковидом подбирается к 20 тысячам заболевших. Эти данные говорят лишь об одном — предприятия города теряют рабочие руки.

Невские новости поговорили с экспертам о последствиях внезапно начавшейся пандемии в городе и к чему они могут привести.

Так, особенные проблемы испытывает промышленность города, где одни из самых рекордных показателей заболеваемости.

Это большая проблема. Звоню на один завод, секретарь болеет, директор болеет, в цеху нет половины коллектива — кошмар…По возможности, на предприятиях большинство специалистов работают на удаленке, чаще это инженерно-технические работники. Но те, кто непосредственно создает продукцию, они ведь тоже заболевают, — делится в интервью президент Ассоциации промышленных предприятий (АПП) Петербурга

Вторым проблемным фактором стали затраты на антиковидные меры внутри предприятий — закупка СИЗов, тестов, антисептиков и прочего. Особенно остро эта проблема ощущается организациям, работающим на Государственный оборонный заказ.

Для примера: с июня 2020 года по июнь 2021 года 30 предприятий оборонного комплекса, участвующих в опросе, израсходовали на эти мероприятия более 846 млн рублей, — делится эксперт.

Опасения также высказывают и на федеральном уровне. В Центробанке также опасаются за дефицит рабочей силы уже совсем скоро. Об этом вы можете прочитать в материале наших коллег из Невские новости.