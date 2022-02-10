«Разговор немого с глухим»: глава британского МИД на встрече с Лавровым усомнилась в принадлежности Ростова и Воронежа России

Глава МИД Британии Лиза Трасс заявила, что Лондон «никогда не признает суверенитета России» над Ростовской и Воронежской областями, посчитав, что это территории Украины.

Об этом британский парламентарий заявила в ходе закрытой части переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Москве.

Лиза Трасс дважды указала на необходимость отвести российские войска отвести от границы с Украиной. Лавров, в свою очередь, ответил, что войска находятся на территории своей страны и имеют право на любые передвижения.

Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?, — спросил Лавров.

В ситуацию вмешалась посол в России Дебора Боннерт. Она «объяснила госпоже Трасс», что речь действительно идет о российских регионах.