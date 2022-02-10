«Разговор немого с глухим»: глава британского МИД на встрече с Лавровым усомнилась в принадлежности Ростова и Воронежа России

Глава МИД Британии Лиза Трасс заявила, что Лондон «никогда не признает суверенитета России» над Ростовской и Воронежской областями, посчитав, что это территории Украины.
Об этом британский парламентарий заявила в ходе закрытой части переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Москве.
Лиза Трасс дважды указала на необходимость отвести российские войска отвести от границы с Украиной. Лавров, в свою очередь, ответил, что войска находятся на территории своей страны и имеют право на любые передвижения.
Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?, — спросил Лавров.
В ситуацию вмешалась посол в России Дебора Боннерт. Она «объяснила госпоже Трасс», что речь действительно идет о российских регионах.
Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается. Вроде бы слушаем, но не слышим. По крайней мере, наши подробнейшие разъяснения упали на такую неподготовленную почву. Это вот примерно так же, как говорят, что Россия ждёт, когда замёрзнет земля и станет как камень, чтобы танки спокойно прошли на украинскую территорию. Мне кажется, такая же почва сегодня была у наших британских коллег, на которую ложились и от которой отскакивали… многочисленные факты, которые мы сегодня приводили, — поделился Лавров после проведенной встречи.