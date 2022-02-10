Спасатели вызволили палец жительницы поселка Агалатовское из блендера

Несчастный случай с домохозяйкой произошел днем, 10 февраля.
Подробности случившегося рассказали в паблике Пожарно-спасательная служба МО Агалатовское 10 февраля.
Спасателей пострадавшая смогла вызвать сама. По прибытию они установили, что домохозяйка получила механическое повреждение указательного пальца лезвием блендера, который еще и застрял внутри устройства. Спасателям удалось деблокировать палец и оказать доврачебную помощь. После этого пострадавшую передали сотрудникам скорой помощи.
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09.02.2022 112