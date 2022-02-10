Бывший сотрудник МЧС, ставший руфером, оригинально поддержал сборную России на Олимпиаде

Петербуржец взобрался на шпиль Дома офицеров, чтобы водрузить на нем флаг в поддержку наших спортсменов на Олимпийских играх в Пекине.

Видео болельщика-экстремала появилось в Telegram-канале Mash на Мойке 10 февраля.

Руфер по имени Святослав раньше работал в МЧС, а теперь является участником уличной субкультуры и любит посещать крыши Северной столицы. Герой видео решил использовать свои навыки хоть и в опасном, но добром деле — водрузить флаг в поддержку наших спортсменов на Олимпиаде.

На белой развевающейся ткани написан слоган «wewillROCyou«. Фраза была взята не случайно — именно так называется одна из популярнейших песен группы Queen, которая стала, своего рода, спортивным гимном всего мира. Само слово «ROC» изменено — в оригинале песни значится «Rock«. Это также не случайность и не ошибка.

Дело в том, что Российская сборная выступает под аббревиатурой ОКР, что расшифровывается как Олимпийский комитет России. Только так нашим спортсменам разрешили участвовать в ОИ из-за давнего допингового скандала.